Запишите загадки, в которых встречается слова с орфограммой "Буквы о-ё после шипящих в корне "

Гость: Гость:

Костяная спинка ЖЁсткая щетинка. С мятой пастой дружит, Нам усердно служит.( Отгадка: зубная щётка). Маленький дубочек Спрятался в жЁлтый клубочек. (Отгадка: ЖЁлудь). Покружилась звЁздочка в воздухе немножко. Села и растаяла в моей ладошке.(Отгадка: снежинка).