358. Сравни существительные и прилагательные по плану. 1. Что это такое? ( Часть речи, член предложения или часть слова? ) 2. Что обозначают? 3. На какие вопросы отвечают? 4. Как изменяются? 5. Каким членом предложения чащ...
Русский язык
358. Сравни существительные и прилагательные по плану. 1. Что это такое? ( Часть речи, член предложения или часть слова? ) 2. Что обозначают? 3. На какие вопросы отвечают? 4. Как изменяются? 5. Каким членом предложения чаще всего бывают?
Ответ(ы):
Гость:
1. прилагательное- это часть речи существительное - тоже часть речи 2. Прилагательное обозначает признак предмета существительное обозначает предмет 3. Прилаг - чей? какой? сущ- что? кто? 4 Прил по родам, числам, падежам сущ по числам и падежам 5. Прил- определение (краткое прилагательное - сказуемое) сущ-подлежащее и дополнение (редко сказуемое)
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