358. Сравни существительные и прилагательные по плану. 1. Что это такое? ( Часть речи, член предложения или часть слова? ) 2. Что обозначают? 3. На какие вопросы отвечают? 4. Как изменяются? 5. Каким членом предложения чащ...

Русский язык

358. Сравни существительные и прилагательные по плану. 1. Что это такое? ( Часть речи, член предложения или часть слова? ) 2. Что обозначают? 3. На какие вопросы отвечают? 4. Как изменяются? 5. Каким членом предложения чаще всего бывают?

Автор: Гость