Помогите мне пожалуйста номер три
Математика
Помогите мне пожалуйста номер три
Ответ(ы):
Гость:
1) 15:3=5 2) 5*2=10(кв) однокомнатных 3)240:15=16(кв) трёхкомнатных 4)16+10=26(кв) всего трёхкомнатных и однокомнатных 5) 240-26=214(кв) Ответ: 214 двухкомнатных квартир в доме.
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