Составить пять вопросов на тему "о" , "е" после шипящих
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Составить пять вопросов на тему "о" , "е" после шипящих
Ответ(ы):
Гость:
1)Где цветёт крыжовник? 2) Кто взял мою расчёску? 3) Вы купили щётку для обуви? 4) Вы хотите стать врачом? 5) Вы здали расчёт?
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