Было 3/4 кг орехов , съели 0,25.Сколько осталось
Математика
Было 3/4 кг орехов , съели 0,25.Сколько осталось
Ответ(ы):
Гость:
0.75 - 0.25 = 0.5 Если что непонятно - спрашивайте
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