Номер78Прочитайте 1Рыба - ремень длинная и плоская.2Иной раз достигает девяти метров.3Ну и ремешок!4Эту серебристо-розовую рыбу с алой короной на голове ещё называют сельдяным королём.5А уж так тяжёл -- пятерым не поднять!6Она...

Русский язык

Номер78Прочитайте 1Рыба - ремень длинная и плоская.2Иной раз достигает девяти метров.3Ну и ремешок!4Эту серебристо-розовую рыбу с алой короной на голове ещё называют сельдяным королём.5А уж так тяжёл -- пятерым не поднять!6Она любит плавать во главе косяков сельди. Составьте из предложений текст.Придумайте к нему заголовок. Запишите заголовок и составленный текст Зарание спасибо!

Автор: Гость