Номер78Прочитайте 1Рыба - ремень длинная и плоская.2Иной раз достигает девяти метров.3Ну и ремешок!4Эту серебристо-розовую рыбу с алой короной на голове ещё называют сельдяным королём.5А уж так тяжёл -- пятерым не поднять!6Она...
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Номер78Прочитайте 1Рыба - ремень длинная и плоская.2Иной раз достигает девяти метров.3Ну и ремешок!4Эту серебристо-розовую рыбу с алой короной на голове ещё называют сельдяным королём.5А уж так тяжёл -- пятерым не поднять!6Она любит плавать во главе косяков сельди. Составьте из предложений текст.Придумайте к нему заголовок. Запишите заголовок и составленный текст Зарание спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Рыба-ремень Рыба-ремень очень длинная и плоская, и конечно же, тяжелая. Ее длина достигает девять метров. Ее можно встретить во главе косяков сельди. Эту серебристо-розовую рыбу,с алой короной на голове, называют сельдяным королем.
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