9м длина, высота 2.50 м, 30см ширина. сколько кубов получиться?

Математика
9м длина, высота 2.50 м, 30см ширина. сколько кубов получиться?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30см = 0,3 м 1) 9 * 2,5 * 0,3 = 6,75(куб.м) Ответ: 6,75 куб.м получится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите загадки, в которых встречается слова с орфограммой "Буквы о-ё после шипящих в корне "
Ответить
Математика
Было 3/4 кг орехов , съели 0,25.Сколько осталось
Ответить
Русский язык
Номер78Прочитайте 1Рыба - ремень длинная и плоская.2Иной раз достигает девяти метров.3Ну и ремешок!4Эту серебристо-розовую рыбу с алой короной на...
Ответить
Русский язык
358. Сравни существительные и прилагательные по плану. 1. Что это такое? ( Часть речи, член предложения или часть слова? ) 2. Что обозначают? ...
Ответить
Окружающий мир
Какой материк полностью изображен на фото
Ответить