9м длина, высота 2.50 м, 30см ширина. сколько кубов получиться?
Математика
9м длина, высота 2.50 м, 30см ширина. сколько кубов получиться?
Ответ(ы):
Гость:
30см = 0,3 м 1) 9 * 2,5 * 0,3 = 6,75(куб.м) Ответ: 6,75 куб.м получится.
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