Велосипедисты вели гонку в течение трёх дней в первый день они проехали 4,15 (дроб??) всего пути во второй день 8,15 (дробь) всего пути в третий день неизвестно оставшееся 150 км какой путь проехали велосипедисты за три...

Математика
Велосипедисты вели гонку в течение трёх дней в первый день они проехали 4,15 (дроб??) всего пути во второй день 8,15 (дробь) всего пути в третий день неизвестно оставшееся 150 км какой путь проехали велосипедисты за три дня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4/15+8/15=12/15 15/15-12/15=3/15 150:3=50 км 1/15 50*15=750 км за три дня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь из слов предложения. Запиши их. О чем или о ком говорится в каждом предложении. Пришла зима холодная.Снег белый на деревьях лежит и крыша...
Ответить
Биология
Класс головоногие среда обитания, за правильный ответ +20 баллов !
Ответить
Физика
Помогите решить задачу молоко из бутылки вылили в кастрюлю. Как изменились величины: масса, сила тяжести, объем, давление.
Ответить
Биология
Назовити отличительные признаки растений семейства пасленовых
Ответить
Математика
Решите уравнения x•5+796=1021 859+x:6=1224 x-2095=304•80
Ответить