Велосипедисты вели гонку в течение трёх дней в первый день они проехали 4,15 (дроб??) всего пути во второй день 8,15 (дробь) всего пути в третий день неизвестно оставшееся 150 км какой путь проехали велосипедисты за три...

Математика

Велосипедисты вели гонку в течение трёх дней в первый день они проехали 4,15 (дроб??) всего пути во второй день 8,15 (дробь) всего пути в третий день неизвестно оставшееся 150 км какой путь проехали велосипедисты за три дня

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