Велосипедисты вели гонку в течение трёх дней в первый день они проехали 4,15 (дроб??) всего пути во второй день 8,15 (дробь) всего пути в третий день неизвестно оставшееся 150 км какой путь проехали велосипедисты за три...
Математика
Велосипедисты вели гонку в течение трёх дней в первый день они проехали 4,15 (дроб??) всего пути во второй день 8,15 (дробь) всего пути в третий день неизвестно оставшееся 150 км какой путь проехали велосипедисты за три дня
Ответ(ы):
Гость:
4/15+8/15=12/15 15/15-12/15=3/15 150:3=50 км 1/15 50*15=750 км за три дня.
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