Класс головоногие среда обитания, за правильный ответ +20 баллов !
Биология
Класс головоногие среда обитания, за правильный ответ +20 баллов !
Ответ(ы):
Гость:
Головоногие обитают в водной среде, их тело приспособлено для этого, обтекаемая форма, кожа покрытая слизью, так же у них есть приспособление для быстрого передвижения в воде - воронка. через которую они с силой выбрасывают воду в виде реактивной струи.
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