Дано: BE — биссектриса угла ABC. AD⊥AB и BC⊥CE. Вычисли BE, если AD=9 см, AB=12 см, CE=5,4 см.
Геометрия
Дано: BE — биссектриса угла ABC. AD⊥AB и BC⊥CE. Вычисли BE, если AD=9 см, AB=12 см, CE=5,4 см.
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники ABD и BEC подобны (углы В равны по условию, углы А и С как 90°). ⇒ коэффициент подобия - k=AD/EC=9/5.4=1 2/3; По т. Пифагора находим BD = √(12²+9²)=15 см; ВЕ=BD/k=15*3/5=9 см.
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