Составить пять вопросов на тему "ы" , "и" после ц

Гость: Гость:

1. В каких словах ставится "И" после буквы "Ц"? 2. Почему в словах цыпленок, цыган, цыц мы ставим букву "Ы"? 3. Какие будут исключения из этого правила? 4. Почему мы пишем в слове огурцы букву "Ы" после "Ц"? 5. Как можно сформулировать правило после ответов на вопросы? _________________ Хороших вам оценок)