Составить пять вопросов на тему "ы" , "и" после ц

Русский язык
Составить пять вопросов на тему "ы" , "и" после ц
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. В каких словах ставится "И" после буквы "Ц"? 2. Почему в словах цыпленок, цыган, цыц мы ставим букву "Ы"? 3. Какие будут исключения из этого правила? 4. Почему мы пишем в слове огурцы букву "Ы" после "Ц"? 5. Как можно сформулировать правило после ответов на вопросы? _________________ Хороших вам оценок)
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