Обьем цилиндра равен 80п м в кубе. Чему равна высота, если радиус основания равен 4 дм

Геометрия
Обьем цилиндра равен 80п м в кубе. Чему равна высота, если радиус основания равен 4 дм
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Ответ: 5 м.
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