Помогите пожалуйста! Длина сарая 80 дм, ширина 60дм. Дровами занято 3/4 всей площади, на 1/8 остальной площади помещены кирпичи. Сколько квадратных дм площади занято кирпичами?

Математика
Помогите пожалуйста! Длина сарая 80 дм, ширина 60дм. Дровами занято 3/4 всей площади, на 1/8 остальной площади помещены кирпичи. Сколько квадратных дм площади занято кирпичами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S = a * b - формула площади прямоугольника S = 80 дм * 60 дм = 4800 кв.дм - площадь сарая 4800 : 4 * 3 = 3600 кв.дм - занято дровами 4800 - 3600 = 1200 кв.м - оставшаяся площадь 1200 : 8 = 150 кв.м - занято кирпичами Выражение: (4800 - 4800 * 3/4) * 1/8 = 150 Ответ: 150 кв.м площади сарая занято кирпичами.
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