Помогите пожалуйста! Длина сарая 80 дм, ширина 60дм. Дровами занято 3/4 всей площади, на 1/8 остальной площади помещены кирпичи. Сколько квадратных дм площади занято кирпичами?

Математика

Помогите пожалуйста! Длина сарая 80 дм, ширина 60дм. Дровами занято 3/4 всей площади, на 1/8 остальной площади помещены кирпичи. Сколько квадратных дм площади занято кирпичами?

Автор: Гость