Разобрать слово по составу тащил

Русский язык
Разобрать слово по составу тащил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тащ это корень.Ил суффикс.Нулевое окончание.Основа слова тащил.Это глагол 
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