Помогите пожалуйста вправа 260

Гость: Гость:

Зелений листочок духмяний аромат весняний ліс Н.в. (допоміжне слово: це )(хто? що?)зелений листочок Р.в.(немає)(кого? чого?) зеленого листочка Д.в. (дарую) (кому? чому?)зеленому листочку Зн.в. (знайшов) (кого? що?)зелений листочок Ор. в. (майструю) (ким? чим?)зеленим листочком М.в. (де) (на кому? на чому?) на зеленому листочку Кл. в. (О,,,) (немає питання) зелений листочку