Обезьяны съедает 2 килограммов фруктов из за 30 она съела 18 килограммов За сколько ??ней обезьяна съест оставшиеся фрукты

Математика

Обезьяны съедает 2 килограммов фруктов из за 30 она съела 18 килограммов За сколько ??ней обезьяна съест оставшиеся фрукты

Автор: Гость