Обезьяны съедает 2 килограммов фруктов из за 30 она съела 18 килограммов За сколько ??ней обезьяна съест оставшиеся фрукты
Математика
Обезьяны съедает 2 килограммов фруктов из за 30 она съела 18 килограммов За сколько ??ней обезьяна съест оставшиеся фрукты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есои задача такова: Обезьяны в 1 день съедает 2 кг. Из 30 она съела 18 . 30-18=12 12:2=6 Ответ: 6 дней
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