СРОЧНО! 1)Составьте два разных уравнения по условию задачи. На путь от деревни до города вниз по течению реки моторная лодка затрачивает 2 ч, а на обратный путь - 3 ч. Каково расстояние от деревни до города, если скорость теч...
Математика
СРОЧНО! 1)Составьте два разных уравнения по условию задачи. На путь от деревни до города вниз по течению реки моторная лодка затрачивает 2 ч, а на обратный путь - 3 ч. Каково расстояние от деревни до города, если скорость течения реки равна 3 км/ч? 2)Упростите выражение: b - c/b -c^2/b^2 - bc + 2b/b - c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 1) Пусть собственная скорость лодки - v км/ч. Тогда скорость лодки по течению реки (v+3) км/ч , а пройденное расстояние 2(v+3) км. Скорость лодки против течения реки (v-3) км/ч, пройденное расстояние 3(v-3) км. Зная , что данные расстояния равны , составим уравнение: 2(v+3) = 3(v-3) 2v+6=3v-9 2v -3v =-9-6 -v=-15 v=15 (км/ч) собственная скорость лодки 2(15+3) = 3(15-3) =36 (км) расстояние 2) Пусть расстояние между пунктами - х км. Тогда скорость лодки по течению реки х/2 км/ч, а скорость против течения реки х/3 км/ч. Зная, что скорость течения реки 3 км/ч , составим уравнение: х/2 - 3 = х/3 + 3 |*6 3x - 18 = 2x +18 3x - 2x= 18+18 x=36 (км) расстояние Ответ: 36 км расстояние от деревни до города. №2.
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