СРОЧНО! 1)Составьте два разных уравнения по условию задачи. На путь от деревни до города вниз по течению реки моторная лодка затрачивает 2 ч, а на обратный путь - 3 ч. Каково расстояние от деревни до города, если скорость теч...

Гость: Гость:

№1. 1) Пусть собственная скорость лодки - v км/ч. Тогда скорость лодки по течению реки (v+3) км/ч , а пройденное расстояние 2(v+3) км. Скорость лодки против течения реки (v-3) км/ч, пройденное расстояние 3(v-3) км. Зная , что данные расстояния равны , составим уравнение: 2(v+3) = 3(v-3) 2v+6=3v-9 2v -3v =-9-6 -v=-15 v=15 (км/ч) собственная скорость лодки 2(15+3) = 3(15-3) =36 (км) расстояние 2) Пусть расстояние между пунктами - х км. Тогда скорость лодки по течению реки х/2 км/ч, а скорость против течения реки х/3 км/ч. Зная, что скорость течения реки 3 км/ч , составим уравнение: х/2 - 3 = х/3 + 3 |*6 3x - 18 = 2x +18 3x - 2x= 18+18 x=36 (км) расстояние Ответ: 36 км расстояние от деревни до города. №2.