Помогите! Биология не моё...... Ответьте пожалуйста на вопросы 6.2 и 6.3 . Задания на фо??о.
Биология
Помогите! Биология не моё...... Ответьте пожалуйста на вопросы 6.2 и 6.3 . Задания на фо??о.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По результатам делают выводы, открытия и новые виды (если дело идет с живыми организмами) , поэтому они так важны; с помощью сравнений определяют, какое животное (и другой живой организм) относится к какому виду (классу, подвиду роду и т.д.).
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