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Как переносится слово друзьями
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Как переносится слово друзьями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово друзьями переноситься так: Дру- Зьями. Друзья- Ми
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