Ответьте на вопросы на каждый вариант. Пожалуйсто. Дам больше если хочете

Гость: Гость:

Вариант 1. 1б.в 2 тундра 3думаю, что субтропики 4Внешняя сфера Земли, включающая в себя земную кору и верхний слой мантии. 5 Аккумулятивные равнины — равнины, образующиеся вследствие длительного накопления (аккумуляции) толщ рыхлых осадочных пород различного происхождения: морского (равнины морской аккумуляции, или первичные), речного (аллювиальные равнины), озёрного (озёрные равнины), ледникового ( моренные, флювиогляциальные или зандровые равнины) Денудация (от лат. denudatio — обнажение) — совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление. Вариант2 1а 2тундра 3.арктическая воздушная масса 4.Географи́ческая оболо́чка — это целостная и непрерывная оболочка Земли, где её составные части: верхняя часть литосферы ( земная кора), нижняя часть атмосферы ( тропосфера, стратосфера), вся гидросфера и биосфера