Ответьте на вопросы на каждый вариант. Пожалуйсто. Дам больше если хочете

География
Ответьте на вопросы на каждый вариант. Пожалуйсто. Дам больше если хочете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 1. 1б.в 2 тундра 3думаю, что субтропики 4Внешняя сфера Земли, включающая в себя земную кору и верхний слой мантии. 5 Аккумулятивные равнины  — равнины, образующиеся вследствие длительного накопления (аккумуляции) толщ рыхлых  осадочных пород различного происхождения:  морского (равнины морской аккумуляции, или первичные), речного (аллювиальные равнины), озёрного (озёрные равнины),  ледникового ( моренные, флювиогляциальные или зандровые равнины) Денудация (от лат. denudatio — обнажение) — совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушения горных пород в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление. Вариант2 1а 2тундра 3.арктическая воздушная масса 4.Географи́ческая оболо́чка — это целостная и непрерывная оболочка  Земли, где её составные части: верхняя часть  литосферы ( земная кора), нижняя часть  атмосферы ( тропосфера,  стратосфера), вся  гидросфера и  биосфера
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