Напишите срочна 3 фразеологизма и их истоприя срочьно надо зарание большое спасибо

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1)Довести до белого каления. Значение. Разозлить до предела, довести до бешенства.Происхождение. Когда металл нагревают при ковке, он светится по-разному: сначала красным светом, потом желтым и ослепительно белым. При более высокой температуре металл расплавится и закипит. Выражение из речи кузнецов.2)Непутевый человек. Значение. Легкомысленный, безалаберный, беспутный.Происхождение. В старину на Руси путем называли не только дорогу, но еще и разные должности при дворе князя. Бояре всеми правдами и неправдами старались заполучить у князя путь - должность. А кому это не удавалось, о тех с пренебрежением отзывались: непутевый человек.3)Профессор кислых щей. Значение. Незадачливый, плохой мастер.Происхождение. Кислые щи - крестьянская еда: водичка да квашеная капуста. Приготовить их не составляло особых трудностей. И если кого-нибудь называли мастером кислых щей, это означало, что ни на что путное он не годен