від поданих іменників утворіть прикметники на -Ськ(ий)-Цьк(ий)-Зьк(ий)прага чех сло??ак турок козах розбійник молодець калуш калуга товариш дивак париж студент кавказ турист
Українська мова
від поданих іменників утворіть прикметники на -Ськ(ий)-Цьк(ий)-Зьк(ий)прага чех сло??ак турок козах розбійник молодець калуш калуга товариш дивак париж студент кавказ турист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Празький, чеський, словацький, турецький, розбійницький, молодецький,калуський, калузький, товариський, дивацький, паризький, студентський, кавказький, туристський.
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