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X-5 17/60=7 9/20помогите
Математика
X-5 17/60=7 9/20помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=7 9/20+5 17/60 Х=12 44/60
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