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Задание 140 и 141 помогите пож
Математика
Задание 140 и 141 помогите пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40,100,200,1000,2000 это 40 200,500,800,1000,2000 - 41
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