Число небольших царств первоначально возникших в египти

История
Число небольших царств первоначально возникших в египти
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое государство возникло в пределах небольших областей (номов) , которые охватывали несколько поселений, объединенных вокруг городского … На территории Верхнего Египта в период нового царства насчитывалось 22 нома, в Нижнем Египте - 20 номов. .  Подробнее смотри здесь. Всемирная, мировая история - Древний Египет, http://www.istorya.ru/strany/egypt01.php
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Существует семь нот.придумать сказку как ноты прилетели к людям.
Ответить
Английский язык
Kate is h... w.... and clever
Ответить
Математика
Выразите в килограммах и милиграммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.
Ответить
Математика
В сквере на 120 деревьев меньше, чем в парке. на сколько больше стало деревьев в парке после того, как в сквере посадили 32 дерева? запиши решение ...
Ответить
Русский язык
Нужна маленькая загадка с ответом "близко".
Ответить