Число небольших царств первоначально возникших в египти
История
Число небольших царств первоначально возникших в египти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое государство возникло в пределах небольших областей (номов) , которые охватывали несколько поселений, объединенных вокруг городского … На территории Верхнего Египта в период нового царства насчитывалось 22 нома, в Нижнем Египте - 20 номов. . Подробнее смотри здесь. Всемирная, мировая история - Древний Египет, http://www.istorya.ru/strany/egypt01.php
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