Сотавте текст из 5 предложений с составными именными сказуемыми 10 баллов

Гость: Гость:

Восточная часть неба была темнее западной. (К. Г. Паустовский) – была темнее. 2. Все делается светлее, веселее от первого снега (А. П. Чехов) - делается светлее, веселее, однородные составные именные сказуемые (СИС) . 3. Дворец казался островом печальным. (А. С. Пушкин) - казался островом. 4. Земля велика и прекрасна. (А. П. Чехов) - велика и прекрасна, однородные СИС с нулевой связкой. 5. Любить и ждать – вот наш девиз. (А. С. Пушкин) - девиз, СИС с нулевой связкой.