Эссэ на тему молюски
Биология
Эссэ на тему молюски
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Тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением. Большинство моллюсков могут передвигаться с помощью ноги. У головоногих моллюсков нога трансформирована в щупальца. Одна из характерных особенностей моллюсков — минерализированная раковина, форма и строение которой меняется от класса к классу.По типу питания моллюски делятся на фильтраторов, растительноядных, хищных велика роль двустворчатых моллюсков как биофильтраторов, очищающих водоёмы от органического загрязнения. Молюски также используются в медицине
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