Эссэ на тему молюски

Биология
Эссэ на тему молюски
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением. Большинство моллюсков могут передвигаться с помощью ноги. У головоногих моллюсков нога трансформирована в щупальца. Одна из характерных особенностей моллюсков — минерализированная раковина, форма и строение которой меняется от класса к классу.По типу питания моллюски делятся на фильтраторов, растительноядных, хищных велика роль двустворчатых моллюсков как биофильтраторов, очищающих водоёмы от органического загрязнения. Молюски также используются в медицине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для покраски стен было израсходовано 7 одинаковых банок зеленой краски еще 8 килограмм белой краски всего было израсходовано 45 килограмм краски Ск...
Ответить
Українська мова
Складіть речення зі словом плескатимеш
Ответить
Русский язык
Как сделать??!!!помогите!!!!!!
Ответить
Українська мова
від поданих іменників утворіть прикметники на -Ськ(ий)-Цьк(ий)-Зьк(ий)прага чех сло??ак турок козах розбійник молодець калуш калуга товариш дивак п...
Ответить
Математика
Фигуру изображенную на рисунке нарисуйте одним росчерком , т . е не открывая каран??аш от бумаги и проводя каждое ребро один раз. Даю 18 баллов ✌...
Ответить