Эссэ на тему молюски

Гость: Гость:

Тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением. Большинство моллюсков могут передвигаться с помощью ноги. У головоногих моллюсков нога трансформирована в щупальца. Одна из характерных особенностей моллюсков — минерализированная раковина, форма и строение которой меняется от класса к классу.По типу питания моллюски делятся на фильтраторов, растительноядных, хищных велика роль двустворчатых моллюсков как биофильтраторов, очищающих водоёмы от органического загрязнения. Молюски также используются в медицине