Складіть речення зі словом плескатимеш
Українська мова
Складіть речення зі словом плескатимеш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зійшовши з сцени всі почали плескати мені
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