Для покраски стен было израсходовано 7 одинаковых банок зеленой краски еще 8 килограмм белой краски всего было израсходовано 45 килограмм краски Сколько килограмм в одной банке
Математика
Для покраски стен было израсходовано 7 одинаковых банок зеленой краски еще 8 килограмм белой краски всего было израсходовано 45 килограмм краски Сколько килограмм в одной банке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8=15 45÷15=3 Ответ;: 3 кг
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