Для покраски стен было израсходовано 7 одинаковых банок зеленой краски еще 8 килограмм белой краски всего было израсходовано 45 килограмм краски Сколько килограмм в одной банке

Математика

Для покраски стен было израсходовано 7 одинаковых банок зеленой краски еще 8 килограмм белой краски всего было израсходовано 45 килограмм краски Сколько килограмм в одной банке

Автор: Гость