В физкультурном зале 8 больших мячей ,а маленьких на 4 меньше. Во сколько раз больше в физкультурном зале больших мячей ,чем маленьких?
Математика
В физкультурном зале 8 больших мячей ,а маленьких на 4 меньше. Во сколько раз больше в физкультурном зале больших мячей ,чем маленьких?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-4=4шт-В маленьком зале 8:4=2шт
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