В физкультурном зале 8 больших мячей ,а маленьких на 4 меньше. Во сколько раз больше в физкультурном зале больших мячей ,чем маленьких?

Математика
В физкультурном зале 8 больших мячей ,а маленьких на 4 меньше. Во сколько раз больше в физкультурном зале больших мячей ,чем маленьких?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-4=4шт-В маленьком зале 8:4=2шт
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