В физкультурном зале 8 больших мячей ,а маленьких на 4 меньше. Во сколько раз больше в физкультурном зале больших мячей ,чем маленьких?

Математика

В физкультурном зале 8 больших мячей ,а маленьких на 4 меньше. Во сколько раз больше в физкультурном зале больших мячей ,чем маленьких?

Автор: Гость