9 5/36-x=2 4/9 надеюсь вы мне поможите. мне через час в школу выходить
Математика
9 5/36-x=2 4/9 надеюсь вы мне поможите. мне через час в школу выходить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 5/36-х=2 4/9 х=9 5/36- 2 4/9 х=6 25/36
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