Найдите область определения y= всё под корнем (x-3)(x+5)/x-4

Алгебра
Найдите область определения y= всё под корнем (x-3)(x+5)/x-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     решаем методом интервалов , подкоренное выражение >= 0,  х=/  4   (х - 3) ( х + 5) (х - 4 ) >=0 3 , -5 , 4 - нули функции . На числовом луче отмечаем эти точки , получили 4 промежутка  Ответ :  ( -5 ;3] объединение ( -4 ; + бесконечность )
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