Найдите область определения y= всё под корнем (x-3)(x+5)/x-4
Алгебра
Найдите область определения y= всё под корнем (x-3)(x+5)/x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаем методом интервалов , подкоренное выражение >= 0, х=/ 4 (х - 3) ( х + 5) (х - 4 ) >=0 3 , -5 , 4 - нули функции . На числовом луче отмечаем эти точки , получили 4 промежутка Ответ : ( -5 ;3] объединение ( -4 ; + бесконечность )
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