Обьясни почему на гербе Краснодара изображена крепостная стена

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Обьясни почему на гербе Краснодара изображена крепостная стена
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