Обьясни значения пословицы. выпиши словарные слова, вставляя пропущенные буквы. Подбери синоним к слову герои. запиши однокоренные слова к этому слову, выдели к ним корень. Герои никогда не умрет, он вечно в народе живет. Лиса-...
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Обьясни значения пословицы. выпиши словарные слова, вставляя пропущенные буквы. Подбери синоним к слову герои. запиши однокоренные слова к этому слову, выдели к ним корень. Герои никогда не умрет, он вечно в народе живет. Лиса-героиня многих народных сказок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет. - пословица говорит нам о том, что подвиг героя люди помнят вечно, несмотря на гибель того, кто совершил героический поступок. Герой - смельчак, храбрец (синонимы). Герой - геройский - героизм (однокоренные)
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