Помогите решите все задания

Математика
Помогите решите все задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перпендикулрно фотографировать не умеешь? Думаешь удобно так читать? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 (15 прыжков) 5) 3
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