Пожалуйста первидите((((((((()))))))))))

Гость: Гость:

Наша комната! Привет. Я Джил. У меня нет собственной комнаты. Я делю ее с моим братом( то-есть она у нас общая).Наша комната очень красивая и большая. Здесь есть 2 стола возле окна. Еще у Джима на его столе есть компьютер. У меня есть игровая приставка на , которая стоит на столе. Межде нашими столами стоит лампа. И конечно же в нашей комнате есть 2 кровати. Мы ложимся спать в 10 вечера каждый день. Но утром мы долго спим и мама приходит, чтобы разбудить нас. У нас есть большой ковер на полу.Также у нас есть много книг на книжных полках. Мы любим сидеть на полу и читать интересные книги. На стене вы можете увидеть много рисунков. Джим коллекционирует их. Я люблю плюшевых мишек. Ты можешь увидеть их на книжных полках, кровати и полу. Возле стены есть большой гардероб. Ты можешь увидеть моего игрушечного мишку и на гардеробе тоже. Мы очень любим нашу комнату.