A) располажите химические элименты в порядке возрастания металических свойств AL P Mg Б) располажите химические элименты в порядке возрастания неметаллических свойст F.L,Br
Химия
A) располажите химические элименты в порядке возрастания металических свойств AL P Mg Б) располажите химические элименты в порядке возрастания неметаллических свойст F.L,Br
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1) P,Al, Mg 2) Br, l,F
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