Чем богата ПАлестина- если что это город

История
Чем богата ПАлестина- если что это город
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Автор: Гость
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Гость:
................................... Евреями
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