Что делать если Camtasia studio 8 при рендере видео ппросто останавливается на 45,5% и дальше не идёт? Кодеки обновлены...

Информатика

Что делать если Camtasia studio 8 при рендере видео ппросто останавливается на 45,5% и дальше не идёт? Кодеки обновлены...

Автор: Гость