Что делать если Camtasia studio 8 при рендере видео ппросто останавливается на 45,5% и дальше не идёт? Кодеки обновлены...

Информатика
Что делать если Camtasia studio 8 при рендере видео ппросто останавливается на 45,5% и дальше не идёт? Кодеки обновлены...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое видео? Похоже программа ломаная, качай вегас, он надежнее
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