A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе к 1? Б) Запишите какую либо правильную дробь и дробь обратную данной. какая из...
Математика
A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе к 1? Б) Запишите какую либо правильную дробь и дробь обратную данной. какая из дробей ближе к единице? В) выразите мнение о Том какая из двух дробей правильная дробь и дробь обратная данной расположена ближе 1 ответ обоснуйте. это все разные задания пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/2-три вторых. 1/2 правильная дробь. 2/1 ближе к еденице
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Пожалуйста помогите срочно !!! Ответить на вопросы по ОБЖ Тестовые задания Тема 1 ??Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» (выб...