A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе к 1? Б) Запишите какую либо правильную дробь и дробь обратную данной. какая из...

Математика

A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе к 1? Б) Запишите какую либо правильную дробь и дробь обратную данной. какая из дробей ближе к единице? В) выразите мнение о Том какая из двух дробей правильная дробь и дробь обратная данной расположена ближе 1 ответ обоснуйте. это все разные задания пожалуйста помогите

Автор: Гость