A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе к 1? Б) Запишите какую либо правильную дробь и дробь обратную данной. какая из...

Математика
A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе к 1? Б) Запишите какую либо правильную дробь и дробь обратную данной. какая из дробей ближе к единице? В) выразите мнение о Том какая из двух дробей правильная дробь и дробь обратная данной расположена ближе 1 ответ обоснуйте. это все разные задания пожалуйста помогите
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Гость:
3/2-три вторых. 1/2 правильная дробь. 2/1 ближе к еденице
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