В чём мораль или вывод в главе Чудово из произведения "Путешествия из Петербурга в Москву

Литература
В чём мораль или вывод в главе Чудово из произведения "Путешествия из Петербурга в Москву
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путешественник встречается с приятелем по университету Челищевым, который рассказал о своем приключении в бушующей Балтике, где чуть было не погиб, потому что чиновник отказался послать помощь, сказав: "Не моя то должность". Теперь Челищев покидает город - "сонмище львов", чтобы не видеть этих злодеев.
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