В чём мораль или вывод в главе Чудово из произведения "Путешествия из Петербурга в Москву

Гость: Гость:

Путешественник встречается с приятелем по университету Челищевым, который рассказал о своем приключении в бушующей Балтике, где чуть было не погиб, потому что чиновник отказался послать помощь, сказав: "Не моя то должность". Теперь Челищев покидает город - "сонмище львов", чтобы не видеть этих злодеев.