Слова с чередованием -кас- и -кос-
Русский язык
Слова с чередованием -кас- и -кос-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касаться,роскошный,косой,прикосновение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имелось 65л. фруктового сока. из них 20л. дали детям во время завтрака, а остальной сок разлили в 3л. банки. сколько банок потребовалось? (запишите...
Математика
Математика
Играй в прятки со своей подругой обезьянка пробежала 5 метров по спине змеи взобралась На самый верх пальмы по которой отдыхала змея оставаясь на т...