Турист прошел 20 км на восток и сделал привал ,а потом прошел еще 15 км на север Пос??роить вектор перемещения и найти путь и модуль перемещения
Физика
Турист прошел 20 км на восток и сделал привал ,а потом прошел еще 15 км на север Пос??роить вектор перемещения и найти путь и модуль перемещения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они пошли от точки С т.е. АС=4км, потом на восток(вправо) АВ=3кмТО Путь=3+4=7км, а Перемещение=СВ=корень из (3*3+4*4)=корень из 25=5км
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