Придумайте 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ с при частными оборотами
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Придумайте 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ с при частными оборотами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидела кота, лакающего молоко из миски. На улице шел дождь, сопровождающийся раскатами грома. На дереве сидела ворона, громко каркающая куда-то в сторону. В небо поднимался самолет, улетающий в другую страну. На сцене находился мужчина, исполняющий веселую песню. Он слушал музыку, доносящуюся из радиоприемника. Снаружи моросил дождь, сопровождающийся небольшими раскатами грома. Лодка, подплывающая к берегу, была полна людей. Цветок, растущий на клумбе, вдруг завял. Пруд, заросший камышами, был живописен. Мальчик, решивший задачу, получил хорошую отметку. Стол, сломанный вечером, уже отремонтировали.
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