Помогите срочно.Ответьте кратко и ясно. 1- Почему речь посполитая являлась Главным противником России после смутного времени? 2- Что вы знаете о Смоленской войне?Каковы результаты? 3- Дайте характеристику основным этапам осв...

История
Помогите срочно.Ответьте кратко и ясно. 1- Почему речь посполитая являлась Главным противником России после смутного времени? 2- Что вы знаете о Смоленской войне?Каковы результаты? 3- Дайте характеристику основным этапам освободительной войны украинского народа за свою независимость. 4- какую роль в этой борьбе сыграла Богдан Хмельницкий? 5-каковы итоги русско-польской войны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Так как за Речью Посполитой оставались многие исконно русские земли. 2.Смоленская война или Русско-польская война 1609-1618 годов велась Россией против Польши для того чтобы вернуть Смоленск и прилегающие территории, который окончился Поляновским мирным договором,результатом стало то, что польский корольВладислав 4 отказался от претензий на российский престол и к России отошли города Серпейск и Трубчевск. 4. Богдан Хмельницкий был гетманом Запорожского войска, в 1648 году возглавил казацкое восстание против Речи Посполитой, в результате чего Запорожская Сечь,левый берег Днепра, а так же Киев вошли в состав Русского царства. Третье не знаю
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