Если ответите дам 20 баллов.Зимой и летом одним цветом?

Другие предметы
Если ответите дам 20 баллов.Зимой и летом одним цветом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ :ель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Что делать если Camtasia studio 8 при рендере видео ппросто останавливается на 45,5% и дальше не идёт? Кодеки обновлены...
Ответить
Русский язык
Придумайте 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ с при частными оборотами
Ответить
Математика
A) пусть дана дробь две третих. напишите дробь, обратную данной. Выясните, является ли эта дробь правильной или неправильной. Какая из дробей ближе...
Ответить
Химия
(19Б) Определите вид химической связи H2 CaBr2 P2O5
Ответить
Математика
Помогите решить за 2-ой класс срочно
Ответить