Если ответите дам 20 баллов.Зимой и летом одним цветом?
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Если ответите дам 20 баллов.Зимой и летом одним цветом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ :ель
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