Помогите,пожалуйста :с Почему сложив b + a ( то,что в числителе) мы получили их во вт??рой степени?!

Алгебра

Помогите,пожалуйста :с Почему сложив b + a ( то,что в числителе) мы получили их во вт??рой степени?!

Автор: Гость