Помогите,пожалуйста :с Почему сложив b + a ( то,что в числителе) мы получили их во вт??рой степени?!
Алгебра
Помогите,пожалуйста :с Почему сложив b + a ( то,что в числителе) мы получили их во вт??рой степени?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну ведь дробь равно делению допустим б/а2-аб если упрощать(т.е. складываем степени) то получается б2а3 и так далее
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