Ілгері ілесу ылди ылғал сөздерін қатыстырып сөйлем құра
Қазақ тiлi
Ілгері ілесу ылди ылғал сөздерін қатыстырып сөйлем құра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марафонда Айдар екеуміз ілгері карай озып шыктық. Ұстазымыз бізге басқа балармен ілесу керектігін айтты. 3-4 күн өтседе даланын ауасы ылғал болып тұрды.
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