Обясните как правильно выбрать гласную для личного оканчания каждого глагола жар ю.я.т вид ю.я.т
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Обясните как правильно выбрать гласную для личного оканчания каждого глагола жар ю.я.т вид ю.я.т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У, Ю, если это глаголы 1-го спряжения, и пишутся гласные А, Я, если это глаголы 2-го спряжения Исключение! Существуют два глагола: брить и стелить, которые изменяются по 1-ому спряжению, например: брить - бреешь, бреет, бреют, бреете, бреем. Есть одиннадцать глаголов, которые изменяются по 2-ому спряжению: гнать, дышать, держать, зависеть, видеть, слышать, ненавидеть, а ещё дышать, смотреть, и обидеть, и вертеть.
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