Помогите пожалуйста я долго над ним думаю и не могу решить пожалуйста только пото?? сфоткайте решение

Математика

Помогите пожалуйста я долго над ним думаю и не могу решить пожалуйста только пото?? сфоткайте решение

Автор: Гость