Помогите пожалуйста я долго над ним думаю и не могу решить пожалуйста только пото?? сфоткайте решение

Математика
Помогите пожалуйста я долго над ним думаю и не могу решить пожалуйста только пото?? сфоткайте решение
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